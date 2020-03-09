В Италии вспыхнули тюремные бунты из-за коронавируса

Есть первые жертвы беспорядков

В Италии начались тюремные бунты из-за запрета свиданий с родными. Власти не пускаю родственников к заключённым, опасаясь распространения коронавируса в исправительных учреждениях. Бороться с болезнью там будет намного сложнее.

Бунты начались сразу в нескольких городах, пишет газета Corriere della Sera. Есть жертвы. В Модене в результате действий охраны погибли трое заключенных, 18 человек получили ранения. Из тюрьмы в Фодже сбежали 50 преступников.

Заключённые взбираются на крыши, жгут матрасы и захватывают местные медицинские учреждения на территории тюрем.

В Италии сложилась одна из самых неблагоприятных ситуаций с коронавирусом в мире. В стране зарегистрировано семь тысяч больных. По смертности от нового вируса Италия вышла на первое место, обогнав Китай. К утру 9 марта в стране умерли 366 человек, это около 5% от всех инфицированных. В Китае, где началась эпидемия, смертность от вируса меньше: там показатель летальности не превышает 3,8%.

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