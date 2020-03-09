Сделано заявление о массовой отмене концертов в России

Это связано с двумя причинами

В России скоро массово начнут отменять концерты. Такой прогноз сделал продюсер Иосиф Пригожин. Как заявил супруг певицы Валерии в интервью радиостанции "Говорит Москва", все, кто делает концерты, окажутся в абсолютном убытке, учитывая курсы доллара, рубля и евро.

Вторая причина, по которой организаторы начнут отменять выступления известных исполнителей – эпидемия коронавируса, полагает Пригожин. Этой весной в столице запланированы выступления Энрике Иглесиаса, Green Day, а также Placebo, The Killers и My Chemical Romance.

Стоит отметить, что в России эпидемии коронавируса нет. В нашей стране зарегистрировано 20 случаев заражения, причём, часть пациентов уже выписана из больниц. Московские власти предпринимают максимальные усилия с целью не допустить проникновения нового китайского вируса в столицу.

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