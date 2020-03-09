ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сделано заявление о массовой отмене концертов в России

19:25
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Это связано с двумя причинами

В России скоро массово начнут отменять концерты. Такой прогноз сделал продюсер Иосиф Пригожин. Как заявил супруг певицы Валерии в интервью радиостанции "Говорит Москва", все, кто делает концерты, окажутся в абсолютном убытке, учитывая курсы доллара, рубля и евро.
Ещё три случая коронавируса зарегистрированы в России

Вторая причина, по которой организаторы начнут отменять выступления известных исполнителей – эпидемия коронавируса, полагает Пригожин. Этой весной в столице  запланированы выступления Энрике Иглесиаса, Green Day, а также Placebo, The Killers и My Chemical Romance.

Стоит отметить, что в России эпидемии коронавируса нет. В нашей стране зарегистрировано 20 случаев заражения, причём, часть пациентов уже выписана из больниц. Московские власти предпринимают максимальные усилия с целью не допустить проникновения нового китайского вируса в столицу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Зрители во время концерта
Зрители во время концерта
Зрители во время концерта
Зрители во время концерта
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.