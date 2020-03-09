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Мишустин срочно собрал правительство в связи с обвалом на рынках

19:39
  • понедельник
  • 09 марта 2020

Государство исполнит все социальные обязательства

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по сохранению стабильности российской экономики. Встреча с министрами в выходной день была связана с падением цен на нефть и ситуацией на валютном рынке.
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Помимо членов правительства, в совещании у Мишустина приняли участие  помощник президента Максим Орешкин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сообщает ТАСС.

Ключевое заявление на совещании сделал министр финансов Антон Силуанов. Он заверил, что имеющиеся ресурсы позволяют России гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, а также реализацию нацпроектов даже при устойчиво низких ценах на нефть.

9 марта цены на нефть упали до 30 долларов за баррель, потянув за собой курс рубля. На рынке Forex российская валюта значительно потеряла в цене: днём в понедельник доллар стоит 72 рубля, цена евро поднялась до 84 рублей. Всему виной распространение коронавируса, спад производства в Китае и неудавшиеся переговоры по сокращению добычи нефти на площадке ОПЕК+.

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