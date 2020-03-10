Фондовые рынки пережили "черный понедельник" после распада сделки ОПЕК+

Михаил Мишустин провел внеплановое совещание по мерам стабилизации российской экономики

Мировые биржи приходят в себя после лихорадки понедельника. По результатам торгов в Лондоне стоимость нефти выросла примерно на 7,5%. За баррель дают около 36 долларов против вчерашнего 31 доллара. Небольшим ростом открылись рынки Китая и Гонконга. А вот на Токийской бирже пока падение. Минэнерго США в ответ на "нефтяной демарш" Саудовской Аравии заявило, что будет противостоять нестабильности на рынках. На совещании, которое в понедельник провел глава российского правительства Михаил Мишустин, было отмечено, что ситуация развивается в пределах прогнозов. Финансовые резервы России гарантируют выполнение всех социальных обязательств.

Так быстро чёрное золото не дешевело со времён войны в Ираке. Утром в понедельник за несколько минут баррель марки Brent просел на треть. Майские фьючерсы на нефть стали стоить 31 доллар. Мировые рынки отреагировали мгновенно - падение зафиксировано по всем основным индексам. На лондонской бирже - минус 9%, в Италии - минус 11%, в Японии - минус 5%. В Нью-Йорке биржу закрыли после того, как её основной индекс Dow Jones упал на 7%. По мнению аналитиков, лихорадку спровоцировало обещание Саудовской Аравии увеличить добычу своей нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки.

"Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии начала ценовую войну. Они снизили цены, дали сигнал, что увеличат объемы добычи, и это рассматривается как тотальная попытка вытеснить конкурентов из России и США. И, конечно, это может означать значительное снижение цен на нефть", - объяснил главный рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти.

После заявления из Саудовской Аравии акции Saudi Aramco упали на 10%. Но на некоторое время Эр-Рияд очевидно готов отказаться от сверхприбыли, чтобы вытеснить с рынка дорогие виды нефти. Например, американскую сланцевую. Дональд Трамп уже обвинил в обвале Эр-Рияд, Москву и фейковые новости. Несколько дней назад нефтедобывающие страны пытались договориться об ограничении добычи в рамках сделки ОПЕК+. Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях, но ничего не вышло. Однако долго демпинговать саудиты не смогут, так считают аналитики.

"Саудовский бюджет – дефицитный. Он сверстан с ценой нефти более 40. Российский бюджет сверстан - 42,4. Фонды у нас в запасе намного большие, чем у саудитов. То есть саудиты просто не пересидят. Второе - основной удар придется по американскому рынку", - прокомментировал Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

Конечно, на рынки повлияла совокупность факторов. Спрос на энергоресурсы падает из-за распространения коронавируса, нефть и так дешевела на протяжении последнего времени. И тянула за собой рубль. Российские власти начали действовать. Банк России приостанавливает покупку валюты, Минфин планирует её продавать. В рамках бюджетного правила это поможет сдержать падение рубля. При необходимости будут задействованы резервы из Фонда национального благосостояния. Ресурсов достаточно, чтобы на протяжении минимум шести лет покрывать потери бюджета от падения цен на нефть. Глава министерства Антон Силуанов отметил, что государство гарантирует выполнение всех социальных обязательств, в том числе поручений президента. На сайте правительства появилось сообщение, что премьер Михаил Мишустин провел совещание по стабилизации ситуации и в том числе заслушал отчёт министра энергетики. Подобный сценарий прорабатывался.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак.

Но всё же в понедельник доллар на пике стоил дороже 75 рублей, евро - в районе 85. Через несколько часов котировки отыграли часть падения. Нефть слегка прибавила в цене, теперь за баррель дают почти 37 долларов. Теперь всё зависит от того, как быстро мировая экономика справится с последствиями коронавируса и от нового раунда переговоров нефтедобывающих стран.

"Конечно, колебание курсов, цен - это очень значимая вещь. Но нужно понять, что это всё некий пар над паровозом. Реальная экономика - это не фьючерсы на бирже. Чем меньше люди будут ожидать проблем, тем меньше их будет", - полагает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

В ближайшие дни российской фондовой бирже всё же придётся справляться с лихорадкой, которая, по мнению аналитиков, больше всего связана с вирусом информационным.

Пётр Вершинин. Егор Миронов. Михаил Фёдоров. Дмитрий Панов. Дина Самохина. "ТВ Центр".

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