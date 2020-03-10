В Хабаровске отпустили более 30 китайцев после карантина по коронавирусу

Ранее они трижды сдавали тесты на COVID-19

В Хабаровском крае после карантина выписали группу граждан Китая. Более 30 человек находились под наблюдением в специальном пункте, развернутом под Хабаровском. Им трижды делали тесты на COVID-19, все результаты отрицательные. А этим утром в китайский Ухань, откуда и началось распространение коронавируса, приехал председатель КНР. Си Цзиньпин встретится с медиками, добровольцами и пациентами.

Внимание в КНР приковано и к поисково-спасательным работам в провинции Фуцзянь. Там обрушился отель, в котором на карантине находились те, кто контактировал с заболевшими. Число погибших уже достигло 20. 10 человек остаются под завалами. К списку стран, в которых выявлены случаи инфицирования, добавились Панама и Монголия. Вся территория Италии объявлена красной зоной - выходить на улицу гражданам разрешается только в экстренных случаях. Во Франции в числе заболевших – министр культуры. В Ирландии отменили парад по случаю Дня Святого Патрика, а в Израиле - всех, кто прибывает в страну - отправляют на двухнедельный карантин.

Постоянное мытье рук - теперь не просто ритуал гигиены, но и самый активный способ противостояния коронавирусу. Будь ты дома, на работе или на воскресной службе. На Тенерифе, где в сравнении с материковой Испанией инфекция хозяйничает активнее, к этому относятся с пониманием.

"Сейчас нам приходится протирать алтарь в перчатках. Постоянно моем руки, а кашляем только в рукав, как нам и сказали. В посещении церкви никому не отказываем: лишь соблюдаем безопасное расстояние", - рассказал священник церкви святого Себастьяна Онорио Кампос.

Число случаев заражения новым типом коронавируса на территории Испании приближается к тысяче человек. Премьер-министр уже сообщил: правительство в ближайшее время готовится запустить новый чрезвычайный план по борьбе с инфекцией. Теперь главный эпицентр COVID-19 отнюдь не Китай, а Европа. Жёсткий домашний карантин пока не ввела ни одна из стран. Италия обогнала по количеству смертей от коронавируса Южную Корею и вышла на второе место в мире. В нескольких тюрьмах заключённые устроили беспорядки: из-за разгула инфекции родственникам временно запрещено посещать арестантов. Сбежали как минимум 50 человек. Беглецы активно громят магазины.

Своего европейского соседа стремительно догоняет Франция. В стране число жертв превысило тысячу человек. Пришлось экстренно отменять гастроли Большого театра. На Корсике на две недели закрылись все школы. В ближайшие дни власти готовятся ввести третий уровень эпидемиологической угрозы.

Из-за коронавируса страдают и любители спорта, в частности, футбола. Ответный матч одной восьмой финала Лиги чемпионов между французским ПСЖ и дортмундской Боруссией пройдёт при пустых трибунах. Встречу между клубами при этом отменять не будут - она запланирована на 11 марта. В Старом Свете экстренно вводят дополнительные меры, чтобы не дать вирусу распространяться и дальше по континенту. В Польше введён санитарный контроль на границах с Германией и Чехией. На принудительный двухнедельный карантин отправлен президент Португалии - до этого он как раз контактировал с заболевшими. Местом встречи дипломатов из разных стран неожиданно стал Владивосток. Сюда спецрейсом из Пхеньяна прилетели сотрудники различных посольств.

"И в Пхеньяне, и в стране в целом ощущается определённая напряжённость. Люди знают о коронавирусе: об этом говорят в СМИ. Поэтому, могу сказать, что на сегодняшний день - это самая большая проблема, с которой они столкнулись", - рассказал посол Германии в Северной Корее Пит Гельтман.

В России за последние сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Все заболевшие недавно посещали Италию. Пациенты находятся в специальных изолированных боксах. Под круглосуточное медицинское наблюдение помещены и все те, кто контактировал с заболевшими. Результаты анализов на COVID-19 у всех пока отрицательные. Ещё одна женщина с предварительно подтверждённым коронавирусом находится в одной из больниц Подмосковья. Всё что о ней известно: она недавно прилетела из Цюриха. На контроле медиков 36 человек, с которыми контактировала пациентка. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом предупреждает, если вы недавно прилетели из Италии и вдруг почувствовали себя плохо – стоит немедленно обратиться к врачу.

"Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами: рейс SU 2417 Милан – Москва (26.02.2020) и рейс DP 804 Бергамо – Москва (01.03.2020) - просим вас немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра", - сообщили в оперштабе.

На данный момент во всем мире подтверждено почти 110 тысяч случаев заражения - около четырёх тысяч лишь за последние сутки. Динамика выздоровления, однако, положительная: уже выписаны почти 62 тысячи пациентов. Но радоваться пока рано. В Поднебесной назвали приблизительный срок окончания эпидемии. По мнению экспертов, вирус будет распространяться по планете как минимум до лета.

Александра Сергомасова, Алексей Оленченко. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"