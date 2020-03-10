Саперы приступили к разминированию стратегической высоты в Сирии

Сирийская армия взяла под контроль важнейшую дорогу, которая связывает Дамаск и Алеппо

Тем временем, сирийские военные приступили к разминированию стратегически важной высоты у автотрассы М5 Дамаск – Алеппо, отбитой у боевиков. На холме Эс-Салатор находился мощный укрепрайон террористов, откуда они обстреливали дорогу и ближайшие населенные пункты. Повсюду сотни неразорвавшихся боеприпасов, а также брошенное боевиками оружие.

Мины, патроны, снаряды. На каждом квадратном метре их десятки. За рухнувшими бочками стояла артиллерия боевиков. В окопах и блиндажах укрывались более сотни террористов. Холм Эс-Салатор в окрестностях Алеппо был превращен ими в мощный укрепрайон. И отступать со стратегически важной высоты боевики не хотели. Тем более что вооружения хватало. Вот, например, ящики с маркировкой на английском. Слово Rocket в расшифровке и пояснениях не нуждается. Что было внутри, ясно даже не специалисту.

Кроме пушек, минометов и крупнокалиберных пулеметов, у боевиков были на вооружении противотанковые реактивные установки, способные поразить любую бронированную цель на расстоянии до трех километров.

Это и объясняло, почему идти в лоб, используя танки, было невозможно. Долина, как на ладони. Армия, по умолчанию, оказалась в тактически невыгодном положении. Штурм мог закончиться тяжелыми потерями. Высоту пришлось брать осадой. Только опасаясь полного окружения, боевики оставили позиции и отступили в Идлиб.

"Эту высоту они захватили ещё 7 лет назад. Держали круговую оборону. Если бы мы её не взяли, то не смогли бы продвигаться вперёд", - заявил военнослужащий сирийской армии Агьед Махфуз.

До Серакиба, который еще называют ключом к стратегически важной трассе М5, километров 20. Строго говоря, кто владел высотой, тот и контролировал важнейшую дорогу, которая связывает Дамаск и Алеппо.

"Мы две недели готовили операцию по взятию этого укрепрайона. Обстреливали их из артиллерии и минометов так, чтобы они головы не могли поднять. Нам надо было перебросить силы по этой дороге, а она простреливалась боевиками. Постоянно ее держал на прицеле снайпер. И все-таки нам удалось взять их в окружение", - рассказал военнослужащий сирийской армии Мухамед Эльхамид.

Эти высоты были ключевыми на пути продвижения сирийской армии к Серакибу. А по большому счету - к освобождению трассы М5. Одного из главных торговых коридоров, издревле связывающего арабский Восток, Азию и Европу.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр", Сирия.

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