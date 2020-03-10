В России назвали неподобающим расследование трагедии MH17

Действия прокуратуры - это попытка подогнать действительность под нужный сценарий

В Нидерландах стартовал судебный процесс по делу о крушении малайзийского Boeing на юго-востоке Украины. В числе подозреваемых - один украинец и трое россиян. До начала процесса защита провела собственное расследование, исходя из которого ясно, что международная группа проигнорировала целый ряд важных фактов. Например, Украина в 2014 году не закрыла воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе. Кроме того, не были учтены результаты натурного эксперимента по подрыву ракеты, а также данные российского Министерства обороны.

В зале суда зачитывают длинный список имен. Так начинается процесс, которого так ждали родственники погибших в катастрофе малайзийского Boeing.

Расследование, которое должно было независимо и объективно выяснить обстоятельства трагедии и найти виновных, длилось почти 6 лет. Но пока вопросов к нему накопилось куда больше, чем прокуроры готовы дать ответов.

Например, как именно следствие установило вину россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, а также гражданина Украины Леонида Харченко? Если из представленных сейчас доказательств - в основном, публикации в соцсетях.

Или как удалось зафиксировать передвижение российского зенитно-ракетного комплекса “Бук”? Эксперты опирались на видео из тех же соцсетей. Но, по данным российского Минобороны, как минимум одно из них - фальшивка.

Все доказательства нидерландский прокурор обещает представить позже. Но сразу оговаривается: на суде не будет обсуждаться, куда делись показания украинских диспетчеров или, почему, например, Киев не закрыл небо над Донбассом для гражданской авиации. А ведь это важнейший фактор.

"Давайте пока сосредоточимся на четырех подозреваемых и этом судебном разбирательстве. Но расследование все еще продолжается, потому что мы хотим раскрыть всю цепочку: от тех, кто непосредственно запускал ракету до тех, кто отдавал приказ", - сказал прокурор Энди Крааг.

При этом, по его словам, следователи столкнулись с противодействием со стороны России, которую, к слову, Нидерланды отказались включить в состав экспертной группы. Хотя украинские прокуроры в ней работали.

Позже Москва несколько раз передавала следственной группе важную информацию. Так, в октябре 2015 были представлены результаты проведенного концерном “Алмаз-Антей” натурного эксперимента по подрыву ракеты. Опровергающего гипотезу о том, что запуск осуществлялся из района Снежного. Что подтвердили и данные российской радиолокационной станции, которые тоже передали прокурорам.

А в 2018 году Министерство обороны опубликовало данные о производстве ракеты, якобы сбившей Boeing. Изготовленная в 1986 году, она стояла на вооружении украинской армии.

Уже на суде прокурор впервые подтверждает - эти данные получили и даже внимательно проанализировали. Но они, очевидно, не повлияли на версию следствия, которую все это время активно тиражирует западная пресса.

"Не думаю, чтобы окружной прокурор начал процесс, не имея доказательств причастности России. Но давайте посмотрим", - сказал Петер Лангштраат, официальный представитель адвокатов потерпевших.

Сомнений в качестве расследования добавил и ряд документов, собранных группой независимых журналистов. Они опубликовали протокол заседания оперативного штаба следственной группы. На котором следователи жалуются, что СБУ ничего не делает для поиска новых свидетелей. И предлагают самим их цитата "заманить" в третью страну или допросить втайне от российских властей.

В МИД России подчеркнули, Москва по-прежнему готова сотрудничать со следствием. Но пока подход к расследованию выглядит неподобающим, а обвинения - голословными. С чем согласилась и международная группа адвокатов одного из обвиняемых Олега Пулатова. В своем вступительном слове защита назвала действия прокуратуры попыткой подогнать действительность под нужный сценарий.

Ознакомиться с материалами дела, которые к моменту начала процесса еще даже не перевели с нидерландского, адвокаты должны к началу июня. Когда запланирован следующий этап слушаний. Их итог станет известен еще не скоро. Процесс займет несколько лет.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра", Гаага, Нидерланды.

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