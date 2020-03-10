Москвичей предупредили о возвращении холодов

А пока температура в регионе бьет рекорды

В Алтайском крае из-за сильной метели закрыты две федеральные автотрассы. Снежный шторм не прекращается уже несколько дней, передает "ТВ Центр".

Видимость - практически нулевая. Водителей призывают отказаться от поездок. Тем же, кого непогода застала в дороге, помогают сотрудники МЧС. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме.

Закрыта и трасса Нарьян-Мар - Усинск в Ненецком автономном округе. Причина - сильный снегопад и ветер до 20 метров в секунду. Тем временем, в регионах центральной России погода бьет рекорды. В Москве - до плюс 10. Однако уже к концу недели синоптики прогнозируют резкое похолодание.

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