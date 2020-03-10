Как падение рубля отразится на жизни россиян

Курс резко упал из-за обвала нефтяных котировок

Эксперт назвал возможные последствия падения курса рубля для россиян.

В первую очередь это отразится на заграничных поездках, особенно в связи с распространением коронавирусной инфекции, заявил профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой".

Подорожают импортные товары – автомобили, техника, одежда. Радикального роста цен ждать не стоит, но в целом покупательская способность россиян снизится, а инфляция станет для Центробанка серьезным испытанием.

"Я пессимист, поэтому убежден в том, что падение рубля продолжится. Прежде всего, связано это с отказом от соглашения с ОПЕК. Коронавирус, падение мировых индексов, усиливающееся санкционное давление тоже льют воду на мельницу снижения", - приводит цитату Юдинкова газета "Известия".

Падение рубля к доллару и евро на международном валютном рынке произошло накануне после обвала цен на нефть. В настоящий момент курс доллара составляет 75,19 рубля, курс евро – 85,87 рубля.

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