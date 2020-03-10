Умер актер Владимир Михайловский

О кончине артиста сообщил театр "Сатирикон"

Скончался актер Владимир Михайловский. Ем было 83 года. О смерти артиста сообщил театр "Сатирикон".

"Он был прелестный, мягкий, остроумный, весёлый, скромный, ласковый, смиренный работяга, без которых невозможен театр", - говорится в сообщении на официальном сайте "Сатирикона".

Причина смерти актера не разглашается. О времени и месте проведения гражданкой панихиды будет объявлено дополнительно.

Владимир Михайловский окончил ЛГИТМИК. В 1960-х был актером Ленинградского ТЮЗа, с 1970 года - актер Ленинградского театра миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Со дня основания и по 2004 год работал в "Сатириконе", потом перешел в театр "Эрмитаж".

На его счету десятки киноработ - фильмы и сериалы. Самые известные из них "Старые друзья", "Дорога домой", "Ликвидация", "Русские в городе ангелов", "Следствие ведут Знатоки. Десять лет спустя".

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