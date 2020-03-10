ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Скончалась актриса Марина Меримсон

09:02
  • вторник
  • 10 марта 2020

Ей был 81 год

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон. Актрисе был 81 год. О ее смерти сообщил на своей странице в Facebook продюсер Владимир Шмыров.
Умер актер Владимир Михайловский

"Когда-то ее Серафина в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира. И уже через год Игорь Владимиров пригласил актрису в свой театр. Мэримсон должна была заменить Алису Фрейндлих, супругу режиссера и примадонну ленсоветовской сцены. Но через год Владимиров и Фрейндлих ненадолго помирились, и Мэримсон было указано на дверь", - рассказал продюсер.

Марина Давыдовна Меримсон родилась в Рыбинске Ярославской области в семье потомственных актеров. Она играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска, Ленинграда.

В 1979 году была приглашена в Челябинский театр драмы, где сыграла роль Серафины в драме Теннеси Уильямса "Татуированная роза". Позже ее пригласили в Ленинград в театр имени Ленсовета. В 1985 году Марина Меримсон снова вернулась в Челябинский театр драмы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Актриса Марина Меримсон
Актриса Марина Меримсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.