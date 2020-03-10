Скончалась актриса Марина Меримсон

Ей был 81 год

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон. Актрисе был 81 год. О ее смерти сообщил на своей странице в Facebook продюсер Владимир Шмыров.

"Когда-то ее Серафина в "Татуированной розе" стала потрясением театрального мира. И уже через год Игорь Владимиров пригласил актрису в свой театр. Мэримсон должна была заменить Алису Фрейндлих, супругу режиссера и примадонну ленсоветовской сцены. Но через год Владимиров и Фрейндлих ненадолго помирились, и Мэримсон было указано на дверь", - рассказал продюсер.

Марина Давыдовна Меримсон родилась в Рыбинске Ярославской области в семье потомственных актеров. Она играла в драматических театрах Кирова, Казани, Кемерово, Иваново, Красноярска, Ленинграда.

В 1979 году была приглашена в Челябинский театр драмы, где сыграла роль Серафины в драме Теннеси Уильямса "Татуированная роза". Позже ее пригласили в Ленинград в театр имени Ленсовета. В 1985 году Марина Меримсон снова вернулась в Челябинский театр драмы.

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