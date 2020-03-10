Путин: "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"

Президент заявил о готовности повторить подвиг времен ВОВ

Президент России Владимир Путин прокомментировал вероятность новой мировой войны фразой "можем повторить".

"Мы потеряли 27 миллионов человек (в Великой Отечественной войне - прим.ред.). И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим", - об этом он заявил в десятой части интервью ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин также процитировал слова из кинофильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский": "Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

Полная версия 10 части интервью с Путиным будет опубликована 10 марта. Серия посвящена памяти о Великой Отечественной войне, Иосифу Сталину и Адольфу Гитлеру.

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