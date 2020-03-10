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Личный астролог принцессы Дианы рассказала, когда лучше выходить замуж

09:32
  • вторник
  • 10 марта 2020

Она входила в близкий круг леди Ди

Королевский астролог Дебби Франк, которая работала с принцессой Дианой, назвала удачные и худшие даты для свадьбы в 2020 году.
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Невестка королевы Елизаветы II часто обращалась за помощью к королевскому астрологу. Прогнозы не уберегли леди Ди от трагедии, но многие предсказания Франк сбылись, пишет интернет-издание Hello.

Самые подходящие даты для создания новой семьи – 4 и 5 апреля (суббота и воскресенье), 3 июня (среда), 12 сентября (среда), а также 14 (понедельник), 15 (вторник) и 21 декабря (понедельник). Эти дни буквально "наэлектризованы" любовью, романтикой и страстью.

Неблагоприятных периодов гораздо больше. Астролог посоветовала избегать 26 апреля, период с 12 мая по 24 июня, 13 августа, 24 августа, а также период с 9 сентября - 13 ноября. Брак в эти дни принесет парам ссоры, измены и различные трудности.

Сама принцесса Диана не была счастлива в браке с принцем Чарльзом. Они прожили вместе 15 лет и развелись в 1996 году.

Видео: "Прощание. Леди Диана"

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