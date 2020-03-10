ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

13-летнюю дочь Джоли и Питта Шайло сняли на костылях после операции

09:41
  • вторник
  • 10 марта 2020

Фото размещено в Сети

Анджелина Джоли призналась, что недавно две ее дочери перенесли тяжелые операции. В больнице оказались 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло.

Мечтавшая быть мальчиком дочь Джоли передумала и стала красавицей
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

О проблемах со здоровьем у детей актриса написала в колонке для издания Time. По словам Джоли, прежде чем обнародовать информацию, она посоветовалась с девочками.

Анджелина рассказала, что около двух месяцев она провела у кровати Захары. Но только девочке стало лучше, как под нож хирурга попала Шайло. Звезда Голливуда подчеркнула, что сестры очень трепетно заботились друг о друге.

"Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление - это то, чем можно гордиться", - поделилась с читателями Time актриса.

Между тем папарацци сняли, как Шайло с мамой и сестрами Захарой и Вивьен идет по улице. На фото, которые размещены в Instagram, видно, что девочка опирается на костыли.

Напомним, Шайло первая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Всего звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса. Первые трое – приемные.

Джоли и Питт были вместе шесть лет. После развода экс-супруги долго не могли поделить опеку над наследниками. В итоге суд решил, что все шестеро детей будут жить с матерью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Анджелина Джоли с дочками Шайло и Захарой
Анджелина Джоли с дочками Шайло и Захарой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.