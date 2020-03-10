13-летнюю дочь Джоли и Питта Шайло сняли на костылях после операции

Фото размещено в Сети

Анджелина Джоли призналась, что недавно две ее дочери перенесли тяжелые операции. В больнице оказались 15-летняя Захара и 13-летняя Шайло.

О проблемах со здоровьем у детей актриса написала в колонке для издания Time. По словам Джоли, прежде чем обнародовать информацию, она посоветовалась с девочками.

Анджелина рассказала, что около двух месяцев она провела у кровати Захары. Но только девочке стало лучше, как под нож хирурга попала Шайло. Звезда Голливуда подчеркнула, что сестры очень трепетно заботились друг о друге.

"Я видела, как мои девочки так легко друг другу уступали и ставили не себя на первое место. Я чувствовала радость от того, что они любят друг друга. Они понимают, что бороться с проблемами со здоровьем и бороться за выживание и выздоровление - это то, чем можно гордиться", - поделилась с читателями Time актриса.

Между тем папарацци сняли, как Шайло с мамой и сестрами Захарой и Вивьен идет по улице. На фото, которые размещены в Instagram, видно, что девочка опирается на костыли.

Напомним, Шайло первая родная дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта. Всего звездная пара воспитывает шестерых детей: 18-летнего Мэддокса, 16-летнего Пакса, 15-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних близнецов Вивьен и Нокса. Первые трое – приемные.

Джоли и Питт были вместе шесть лет. После развода экс-супруги долго не могли поделить опеку над наследниками. В итоге суд решил, что все шестеро детей будут жить с матерью.

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