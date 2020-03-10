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К краже денег у россиян подключились "белые кролики"

10:05
  • вторник
  • 10 марта 2020

Схема не вызывает никаких подозрений

Мошенники придумали новый способ кражи денег у граждан в интернете.

Схема получила название "Белый кролик", оно выбрано по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес". Все начинается с безобидных шагов, после которых жертва теряет бдительность и попадает в "черную нору".

Злоумышленники в соцсетях от имени звезд, например, журналиста Юрия Дудя, или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают интернет-пользователям пройти опрос на сайте за вознаграждение. После завершения клиент получает ссылку на почту.

"Одноразовая ссылка, в которой не содержится домен проверенной организации, ведет на сайт без логотипов, но клиент уже доверился "белому кролику" и потерял бдительность, попав в "черную нору". На портале мошенник может попросить "тестовый" платеж на сотни рублей, а также уточнить CVC-код или логин и пароль от интернет-банка", - сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Group IB и нескольких крупных банков.

Опасность этой мошеннической схемы заключается в том, что она не вызывает подозрений, а службе безопасности банка сложно ее отследить.

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