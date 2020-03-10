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Названы угрозы климатическому благополучию России

10:29
  • вторник
  • 10 марта 2020

Изменение погоды затронет экономику

Названы главные опасности от изменения климата для России -  это таяние вечной мерзлоты и засуха.

Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов.

Таяние мерзлоты ударит по северным районам страны. Хотя там и живет мало людей, но экономический ущерб будет огромен – по прогнозам, он составит 8,5% от ВВП.

В то же время югу страны, например, Калмыкии или Ставропольскому краю, грозит опустынивание, пишет издание argumenti.ru.

Наводнения не представляют для России сильной угрозы. Ущерб от них связан не столько с буйством стихии, сколько с человеческой глупостью, строить что-то там, где строить нельзя", - отметил Кислов.

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