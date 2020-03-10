Снигирь опубликовала фото четырехлетнего сына от Цыганова

Новый снимок наследника артистов привел народ в восторг

Сыну Юлии Снигирь и Евгения Цыганова Федору исполнилось четыре года. Актриса в честь праздника опубликовала фото мальчика, показав его лицо крупным планом.

Обычно звездные родители скрывают сына от посторонних, выкладывая кадры с ним, снятые со спины. "Этому парню сегодня 4", - подписала фото в Instagram Снигирь.

Новый снимок наследника артистов привел народ в восторг. Многие сошлись во мнении, что мальчик похож на маму. "Как на вас похож!", "Копия мамы", "Какие милые", "Хорошенькие", — написали фанаты в комментариях к фото.

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь вместе уже пять лет. Статус их отношений все еще не известен. То Юлия носит на безымянном пальце обручальное кольцо, то называет Евгения просто своим парнем, а не мужем.

Отметим, что у Цыганова есть еще семь детей от актрисы Ирины Леоновой. Несмотря на новые отношения, актер часто видится со всеми своими детьми и поддерживает их материально.

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