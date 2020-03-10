Путин назвал чушью слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Жители Незалежной "боятся раскрыть рот"

Президент России Владимир Путин называл чушью слова своего украинского коллеги Владимира Зеленского о том, что концлагерь Освенцим освобождали одни украинцы.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня", - сказал глава российского государства в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Путин заметил, что слова Зеленского – это "плевок" в лицо миллиона украинцев, которые воевали с нацизмом. Жители Незалежной "боятся раскрыть рот" на такие заявления, поскольку власть сразу же начнет преследование.

"Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок", - отметил Путин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу напомнил о роли украинцев в освобождении концлагеря "Освенцим". Он отметил, что в операции участвовал батальон 100-й Львовской дивизии в составе 1-го Украинского фронта.

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