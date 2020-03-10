Центробанк и Минфин объявили о мерах для поддержки рубля

В понедельник цены на нефть обновили рекорд падения и потянули за собой рубль

Европейские биржи открылись небольшим ростом котировок после рекордного обвала накануне. Вчерашнее падение отыгрывает и нефть. На азиатских торговых площадках стоимость марки Brent поднялась на 7%. Тем временем Центробанк России, чтобы поддержать рубль, объявил об интервенциях - регулятор начнёт упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке.

Российские биржи на короткой рабочей неделе открылись только сегодня. И сразу отреагировали на глобальные изменения. Рынок акций потерял от 10 до 12%. Доллар на старте торгов стоил около 72 рублей. Евро - на десять рублей дороже. Это показатели четырехлетней давности. Однако сегодня российская экономика готова к подобным вызовам куда лучше. Ситуация была прогнозируема, а потому со стороны правительства уже запущены механизмы по ее стабилизации. Сегодняшнее заявление Центробанка - российская финансовая система устойчива к новым реалиям.

"Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Банк России принял решение начать 10 марта 2020 года упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния в апреле", - говорится в заявлении Банка России.

Минфин планирует продавать валюту. В рамках бюджетного правила это поможет сдержать падение рубля. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил о достаточном количестве средств Фонда национального благосостояния. Именно эти средства призваны компенсировать ценовые колебания на сырье. Ресурсов достаточно, чтобы на протяжении минимум шести лет покрывать потери казны. Федеральный бюджет сверстан с учетом стоимости нефти 42,4 доллара за баррель. Сейчас в России рекордно низкая инфляция - около 2%. Еще 2% - это запас прочности. В Минсельхозе заявили, что текущая обстановка не повлечет резкого повышения цен на продукты. Однако рост на импорт неизбежен. По мнению министра экономического развития Максима Решетникова, ситуация на рынках не повлияет на реализацию масштабных российских инвестпроектов.

"Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное - уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам. Минэкономразвития занимается инвестпроектами со сроками реализации до 5 лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний. Государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование", - пояснил министр экономического развития России Максим Решетников.

В понедельник цены на черное золото обновили рекорд падения. Такого не было со времен войны в Персидском заливе. По мнению аналитиков, лихорадку спровоцировало обещание Саудовской Аравии увеличить добычу нефти на два с половиной миллиона баррелей в сутки. Страны-экспортеры пытались договориться об ограничении добычи в рамках сделки ОПЕК+. Российская сторона предлагала продлить соглашение на действующих условиях. Безрезультатно.

"Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке", - прокомментировал министр энергетики Александр Новак.

Саудиты объявили ценовую войну, но сами же, вместе с американцами, в ней проиграли, сходятся во мнении эксперты.

"Из сделки вышла не Россия, а Саудовская Аравия. Вопросы туда надо адресовать. Они и главные пострадавшие на эту минуту. Акции их компаний очень сильно обрушились. Развал сделки ОПЕК+ напрямую зависит от лоббизма американских сланцевых компаний. Они уже потеряли миллиарды долларов за одни только сутки. И понятно, что их это не устраивает. Влиятельная Financial Times уже написала о том, что ситуация на самом деле печальная, потому что у России есть подушка безопасности, а что есть у нас?" – сказал политолог Армен Гаспарян.

Накануне майские фьючерсы на нефть упали до 31 доллара. Мировые рынки отреагировали мгновенно - падение зафиксировано по всем основным индексам. На лондонской бирже - минус девять процентов, в Италии - минус одиннадцать, в Японии - минус пять. В Нью-Йорке биржу закрыли после того, как её основной индекс Dow Jones упал почти на две тысячи пунктов. Американцы сразу же вспомнили гневное - еще допрезидентское - высказывание Трампа 2012 года.

"Если индекс Dow Jones упадет более чем на 1000 пунктов за два дня, президент немедленно должен быть вынесен импичмент!" – говорил Трамп.

На рынки повлияла совокупность факторов. Спрос на энергоресурсы падает из-за распространения коронавируса, нефть дешевела на протяжении последнего времени и тянула за собой рубль. На азиатских рынках цены на нефть сегодня пытаются отыграть понесенные днем ранее потери - черное золото подорожало в среднем на треть. Фьючерсы на марку Brent приблизились к 37 долларам за баррель. Однако лихорадка на фоне глобальных катаклизмов продлится какое-то время. Весь вопрос в том, чья экономика лучше подготовилась к волнениям в мировом океане финансов.

Как заявили в Министерстве финансов России, бюджентная система гарантирует выполнение всех расходных обязательств перед гражданами, а финансовая система стабильна в долгосрочной перспективе.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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