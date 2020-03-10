Италия закрылась на карантин

Всему виной коронавирус

Инспекция на высшем уровне: председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Ухань проверить эффективность мер по борьбе с коронавирусом. К этому дню в Китае все новые случаи заражения - ввозные. А вот в Италии закрыты школы, стадионы, лыжные курорты. Карантин введён на территории всей страны. В России трое заболевших, зарегистрированные накануне, также вернулись после поездки в Италию.

Италия теперь одна большая "красная зона". Премьер-министр Джузеппе Конте обратился к согражданам и попросил с пониманием отнестись к мерам, которые экстренно принимает правительство, ведь заболевших уже более восьми тысяч.

"Я подготовил указ, который можно назвать: "Я остаюсь дома". В стране больше не будет первой или второй зоны. Вся Италия становится особо охраняемой зоной. Следует избегать передвижений без особых обстоятельств. Самое правильное решение - оставаться дома. Будущее Италии в наших руках", - заявил Конте.

Теперь в Италии запрещены все массовые мероприятия, закрываются школы, университеты, не работают горнолыжные курорты. Приостановлен национальный чемпионат по футболу. Транспорт продолжит работать, но чтобы им воспользоваться, нужно будет доказать необходимость поездки. Это может быть работа, семейные обстоятельства или вопросы, связанные со здоровьем. Все эти меры уже почувствовали пассажиры миланского вокзала.

Спорить с усиленными нарядами полиции и армии бесполезно. Люди послушно предоставляют справки и заполняют анкеты. Намного сложнее пришлось охране итальянских тюрем. На севере страны вспыхнули бунты после того, как были запрещены посещения заключенных. Причем в нарушении правопорядка активное участие принимали и родственники, лишенные свиданий.

В соседней Франции власти пока не объявляют чрезвычайную ситуацию. Но обстановка осложняется с каждым днем.

"У нас имеется 1412 заболевших коронавирусом, на 286 больше, чем вчера. Всего по стране зафиксированы семь горячих точек. В первую очередь это самые туристические районы", - сообщил министр здравоохранения Франции Жером Саломон.

А вот в Испании все же решили пойти по пути Италии и свести до минимума контакты, для начала - в учебных заведениях.

"В Испании 1204 подтвержденных случая коронавируса. 28 человек умерли. 74 находятся в тяжелом состоянии. Мы приняли решение ввести дистанционные методы в образовании, начиная со школьного уровня и заканчивая университетами. Все очные занятия прекращаются до начала апреля", - говорит министр здравоохранения Испании Сальвадор Илли Рока.

В России за минувшие сутки зарегистрированы три новых случая заражения. Все заболевшие недавно побывали в Италии. Сейчас пациенты находятся в изолированных боксах, также на карантин помещены все, кто с ними контактировал. У всех них результаты тестов на коронавирус - отрицательные. В Москве оперативный штаб просит немедленно обращаться к врачу тех, кто недавно прилетел из Италии и почувствовал себя плохо:

"Если вы или ваши близкие прибыли следующими рейсами:

Рейс SU 2417 Милан – Москва (26.02.2020)

Рейс DP 804 Бергамо – Москва (01.03.2020)

Просим немедленно позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медицинское учреждение. К вам незамедлительно приедут медицинские работники для взятия анализов и осмотра".

В Санкт-Петербурге на карантине остаются 700 студентов Северо-Западного мединститута имени Мечникова после того, как на минувшей неделе коронавирус был обнаружен у обучающегося из Италии. Новых заболевших нет.

Вынужденные каникулы студенты восприняли спокойно. Делятся впечатлениями в соцсетях, играют в настольные игры, а кто-то решил воспользоваться перерывом, чтобы подтянуть важные дисциплины.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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