Путин похвалил слоган "Спасибо деду за Победу"

Президент ответил на вопросы о Великой Отечественной войне

Мюнхенский сговор был первым шагом к развязыванию Второй мировой войны. Об этом заявил президент России в очередной серии спецпроекта "20 вопросов Владимиру Путину". Глава государства отметил, что некоторые страны пытаются исказить историческую правду. Также президент напомнил о том, какой ценой досталась Победа над фашисткой Германией.

Отнять победу у нашего народа невозможно. С этих слов Владимир Путин начинает разговор о Великой Отечественной войне. А вот представить события в ином свете западные политики пытаются. Польша ставит знак равенства между Германией и СССР, обвиняя обе страны в развязывании Второй мировой. Также действуют европарламентарии. В прошлом году они приняли соответствующую резолюцию.

"Это же недалекие люди, которые читать-писать не умеют, несут всякую фигню в Европарламенте по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина, чушь это собачья просто", - говорит Путин.

Разобраться, где правда, а где ложь, нетрудно - подчёркивает российский лидер. Достаточно посмотреть архивы. Хроника встреч лидеров западных стран с Гитлером. Соглашения, заключённые европейскими державами с агрессором, говорят сами за себя.

"Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером. Нет ни одной подписи Сталин - Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции - есть. Гитлер и руководитель Польши - есть. Они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию", - сказал глава государства.

Осенью 38-го нацистская Германия, Великобритания, Франция и Италия заключили соглашение. По сути - договорились отдать Судетскую область Чехословакии Третьему рейху. Документ получил название Мюнхенский сговор. Это и стало отправной точкой для развязывания самой кровопролитной войны в истории, считает Путин. Войны, в которой Советский Союз потерял 27 миллионов граждан.

"Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию. По сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали: "Только не в один день с нами. Не будем друг другу мешать. Мы не претендуем на то, на что вы претендуете - на Тешинскую область". Это прямой сговор. И потом будут рассказывать, кто там виноват. Вот они и виноваты, начиная с 1938 года", - пояснил президент России.

Зарубежные коллеги не спешат давать объективную оценку действиям своего руководства тех лет. Напротив, ведут себя провокационно. Недавний пример: на мероприятиях в память об освобождении Освенцима Владимир Зеленский рассуждал о том, что сделали это одни украинцы.

"Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что все это - конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я вас уверяю. Боятся просто рот открыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что происходит в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это плевок", - заявил Путин.

Глава государства также оценил лозунги, которые особенно популярны в дни празднования Победы.

Путин: "Спасибо деду за победу" - отлично.

Ванденко: А "Можем повторить"?

Путин: Вы знаете, это трактовать можно по-разному. Советский Союз подвергся очень страшному, ужасному, непростительному нападению со стороны нацистской Германии. И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим.

Но лучше бы не пришлось, добавил президент. И подчеркнул: Россия не агрессор и никогда не стремилась к военным действиям.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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