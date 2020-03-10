Собянин открыл Российский центр гибкой электроники в Новой Москве

Предприятие размещено в новом корпусе кластера "ТехноСпарк"

Российский центр гибкой электроники заработал в Москве в Троицком административном округе. На открытие туда приехал мэр столицы Сергей Собянин.

Предприятие размещено в новом корпусе кластера "ТехноСпарк", передает "ТВ Центр". Это уникальный для России завод, который производит в промышленных масштабах транзисторные матрицы и другие детали для современных электронных устройств. Они применяются в различных сферах - от создания бытовой техники до сложнейшего медицинского оборудования.

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