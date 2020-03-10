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Little Big перенесла премьеру песни для "Евровидения"

11:24
  • вторник
  • 10 марта 2020

Практически все участники обнародовали свои песни

Премьеру песни группы Little Big для конкурса "Евровидение 2020" перенесли по неизвестным причинам.

По состоянию на 10 марта только два участника будущего конкурса не представили организаторам свои клипы и названия треков - это Little Big и певица из Азербайджана Самира Эфенди.

Не исключено, что группа представит клип и песню 13 марта в эфире ток-шоу "Вечерний Ургант", пишет "Газета.Ru".

В этом году песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). 2 марта стало известно, что от нашей страны едет питерская рейв-группа  Little Big.

В последние дни упорно ходят слухи, что конкурс может быть отменен из-за распространяющегося высокими темпами китайского коронавируса.

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