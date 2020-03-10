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89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым

11:21
  • вторник
  • 10 марта 2020

95% опрошенных уверены, что такие парки развлечений нужны столице

Почти 90% посетителей парка развлечений "Остров мечты" оценили его на "пятерки" и "четверки". Как сообщает институт социального маркетинга "Инсомар",  89% россиян, побывавших в парке развлечений на выходных, довольны проведенным временем.

Не понравился "Остров мечты" всего 3%. "Еще 8% затруднились с оценкой. Половина посетителей (54%) ставят русскому "Диснейленду" твердую "пятерку" по пятибалльной шкале. Еще 33% оценивают комплекс как "хороший", 9% - на "троечку". Средняя оценка - 4,37 балла", - говорится в сообщении.

При этом 89% посетителей "Острова мечты" заявили, что порекомендуют такое времяпрепровождение друзьям, знакомым и коллегам. "Высокие оценки развлекательному комплексу могут через некоторое время оказаться еще выше, когда исчезнут естественные шероховатости первых дней работы. Кроме того, пока функционируют не все магазины, аттракционы и анимационные программы. А лето обеспечит теплую погоду и солнечное настроение", - подчеркивается в исследовании института социального маркетинга.

95% опрошенных уверены, что такие парки развлечений нужны столице. "Можно предположить, что за открытием комплекса следили, его ждали. Так, 82% опрошенных слышали о том, что "Остров мечты" - крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, то есть приходили проверить свои ожидания", - поясняется в материале.

Уточняется, что среди посетителей оказалось 67% москвичей, 24% жителей Подмосковья, 9% проделали путь из других регионов страны. При этом 63% посетителей - это семьи с детьми. Средний размер группы посетителей - три человека. Средний возраст посетителей-мужчин - 38 лет, женщин - 37 лет, детей - восемь лет.

Тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся в Москве 29 февраля. На открытии парка работало более 400 аниматоров и артистов. В его крытой части создано девять тематических зон, которые посвятили героям известных мультфильмов и сказок. В парке расположены 27 уникальных аттракционов, они подойдут гостям разного возраста, роста и предпочтений.

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Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
Парк развлечений "Остров мечты"
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