89% гостей парка "Остров мечты" будут рекомендовать его своим знакомым

95% опрошенных уверены, что такие парки развлечений нужны столице

Почти 90% посетителей парка развлечений "Остров мечты" оценили его на "пятерки" и "четверки". Как сообщает институт социального маркетинга "Инсомар", 89% россиян, побывавших в парке развлечений на выходных, довольны проведенным временем.

Не понравился "Остров мечты" всего 3%. "Еще 8% затруднились с оценкой. Половина посетителей (54%) ставят русскому "Диснейленду" твердую "пятерку" по пятибалльной шкале. Еще 33% оценивают комплекс как "хороший", 9% - на "троечку". Средняя оценка - 4,37 балла", - говорится в сообщении.

При этом 89% посетителей "Острова мечты" заявили, что порекомендуют такое времяпрепровождение друзьям, знакомым и коллегам. "Высокие оценки развлекательному комплексу могут через некоторое время оказаться еще выше, когда исчезнут естественные шероховатости первых дней работы. Кроме того, пока функционируют не все магазины, аттракционы и анимационные программы. А лето обеспечит теплую погоду и солнечное настроение", - подчеркивается в исследовании института социального маркетинга.

95% опрошенных уверены, что такие парки развлечений нужны столице. "Можно предположить, что за открытием комплекса следили, его ждали. Так, 82% опрошенных слышали о том, что "Остров мечты" - крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений, то есть приходили проверить свои ожидания", - поясняется в материале.

Уточняется, что среди посетителей оказалось 67% москвичей, 24% жителей Подмосковья, 9% проделали путь из других регионов страны. При этом 63% посетителей - это семьи с детьми. Средний размер группы посетителей - три человека. Средний возраст посетителей-мужчин - 38 лет, женщин - 37 лет, детей - восемь лет.

Тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся в Москве 29 февраля. На открытии парка работало более 400 аниматоров и артистов. В его крытой части создано девять тематических зон, которые посвятили героям известных мультфильмов и сказок. В парке расположены 27 уникальных аттракционов, они подойдут гостям разного возраста, роста и предпочтений.

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