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Мультфильм "Маша и Медведь" впервые покажут на китайском телевидении

11:47
  • вторник
  • 10 марта 2020

Малыши увидят первые 52 серии

Российский мультфильм "Маша и Медведь" с 12 марта начнут показывать на детском направлении Центрального телевидения Китая (CCTV).

Пока маленькие китайские зрители увидят первые два сезона мультсериала, состоящие из 26 серий каждый, пишет "Газета.Ru". Всего об истории Маши и Медведя сняты четыре сезона. 

До этого мультфильм запустили в одном из самых популярных китайских медиаприложений Xigua Video.

В прошлом году "Маше и Медведю" исполнилось 10 лет: первая серия вышла в 2009 году. Мультфильм переведен на 39 языков и вещается в более чем 150 странах мира.

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Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
Кадр из мультфильма "Маша и Медведь"
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