Россиянам посоветовали отказаться от рукопожатий и тесных объятий

Это меры защиты от коронавируса

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции дал россиянам несколько рекомендаций.

В первую очередь, стоит воздержаться от езды в общественном транспорте в час пик, посещения торговых центров и других общественных мест. Если избежать этого не удается, то следует носить медицинскую маску и менять ее каждые два-три часа.

Кроме того, нужно тщательно мыть руки, дезинфицировать гаджеты, пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

"Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия", - добавили в пресс-службе.

При подозрении на коронавирус нужно остаться дома, вызвать врача и сократить общение со здоровыми людьми. Симптомы заболевания - высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

По данным на 10 марта, в мире 113 583 заболевших коронавирусом. Умерла 3 996 человек, выздоровели – 62 512 человек. В России на данный момент 20 случаев заболевания COVID-19.

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