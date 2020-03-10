ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Названы сроки восстановления цен на нефть

12:19
  • вторник
  • 10 марта 2020

Российские компании могут нарастить добычу

Цены на нефть обрушились в основном из-за новостей о добыче и скидкам, которые обещала саудовская Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, сценарий падения цен на нефть был ожидаемым. Восстановление стоимости займет несколько месяцев, передает слова Новака агентство ТАСС. При этом в краткосрочной перспективе Россия может нарастить добычу нефти.

"У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе потенциал до 500 тысяч баррелей в сутки, это в ближайшее время", - добавил он.

Новак заметил, что сделка ОПЕК+ была выгодной для России. За 3 года ее действия страна получила порядка 10 триллионов рублей дополнительно. Министр не исключил, что для стабилизации рынка нефти Россия совместно со странами ОПЕК предпримет новые совместные меры.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Россия с этим не согласилась. Разрыв сделки ОПЕК+ обрушил цены на нефть. 9 марта Brent подешевела более чем на 30%, достигнув максимума в 31,02 доллар за баррель. 10 марта на торгах нефть начала отыгрывать падение, поднявшись до 37,22 долларов.

На стоимость нефти повлияло заявление Saudi Aramco. Саудовская нефтяная госкомпания пообещала продавать нефть с большой скидкой, а также увеличить поставки до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти
Фондовая биржа в Нью Йорке
Фондовая биржа в Нью Йорке
Фондовая биржа в Нью Йорке
Фондовая биржа в Нью Йорке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.