Названы сроки восстановления цен на нефть

Российские компании могут нарастить добычу

Цены на нефть обрушились в основном из-за новостей о добыче и скидкам, которые обещала саудовская Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, сценарий падения цен на нефть был ожидаемым. Восстановление стоимости займет несколько месяцев, передает слова Новака агентство ТАСС. При этом в краткосрочной перспективе Россия может нарастить добычу нефти.

"У нас есть потенциал роста добычи. Думаю, что в краткосрочном периоде мы можем нарастить до 200-300 тысяч баррелей в сутки, в перспективе потенциал до 500 тысяч баррелей в сутки, это в ближайшее время", - добавил он.

Новак заметил, что сделка ОПЕК+ была выгодной для России. За 3 года ее действия страна получила порядка 10 триллионов рублей дополнительно. Министр не исключил, что для стабилизации рынка нефти Россия совместно со странами ОПЕК предпримет новые совместные меры.

Страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца года. Россия с этим не согласилась. Разрыв сделки ОПЕК+ обрушил цены на нефть. 9 марта Brent подешевела более чем на 30%, достигнув максимума в 31,02 доллар за баррель. 10 марта на торгах нефть начала отыгрывать падение, поднявшись до 37,22 долларов.

На стоимость нефти повлияло заявление Saudi Aramco. Саудовская нефтяная госкомпания пообещала продавать нефть с большой скидкой, а также увеличить поставки до 12,3 миллиона баррелей в сутки.

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