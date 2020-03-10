Депутаты захотели провести досрочные выборы в Госдуму

Поправку внесут в законопроект об изменениях в Конституции

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин намерен внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах. Необходимость их проведения парламентарий объяснил тем, что обновленный Основной закон дает нижней палате парламента больше полномочий.

"Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы", - сказал Карелин. Его слова приводит РИА Новости.

Поправка Александра Карелина может быть рассмотрена уже 10 марта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее во вторник с аналогичной инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновской. По его словам, партия поддержит соответствующую поправку. Если изменения в Конституцию вступят в силу, досрочные выборы могли бы пройти 20 сентября, полагает Жириновский. Идею поддержали в "Справедливой России".

Против выступили коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил для начала "разобраться с обвалом экономики и коронавирусом".

"А то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", - приводит слова Зюганова агентство ТАСС.

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