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Депутаты захотели провести досрочные выборы в Госдуму

12:31
  • вторник
  • 10 марта 2020

Поправку внесут в законопроект об изменениях в Конституции

Депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин намерен внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах. Необходимость их проведения парламентарий объяснил тем, что обновленный Основной закон дает нижней палате парламента больше полномочий.

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"Очевидно, что президент предлагает увеличить роль партии, усилить роль большинства нашего населения через представительство в парламенте, в Совете Федерации. Поэтому я считаю, что было бы честным провести новые выборы", - сказал Карелин. Его слова приводит РИА Новости.

Поправка Александра Карелина может быть рассмотрена уже 10 марта. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее во вторник с аналогичной инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновской. По его словам, партия поддержит соответствующую поправку. Если изменения в Конституцию вступят в силу, досрочные выборы могли бы пройти 20 сентября, полагает Жириновский. Идею поддержали в "Справедливой России".

Против выступили коммунисты. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил для начала "разобраться с обвалом экономики и коронавирусом".

"А то будете с пустыми избирательными участками выборы проводить", - приводит слова Зюганова агентство ТАСС.

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