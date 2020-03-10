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Как изменятся цены на продукты из-за обвала рубля

12:43
  • вторник
  • 10 марта 2020

Аграрии подготовились заранее

Минсельхоз России прокомментировал ситуацию с резким ростом курса валют и его влиянием на продукты питания в стране.
Центробанк и Минфин объявили о мерах для поддержки рубля

На основные категории цена останется той же, повышения ждать не следует. А вот ряд импортных товаров могут вырасти в цене, но их доля в отечественной продукции незначительна, пишет "Газета.Ru".

В министерстве отметили, что аграрии заранее подготовились к сезонным полевым работам и основные импортные товары для весенней кампании закупили.

Падение рубля к доллару и евро на международном валютном рынке произошло накануне после обвала цен на нефть. В настоящий момент курс доллара составляет 72,02 рубля, курс евро – 81,86 рубля.

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