В Москве задержали женщину, зарезавшую охранника школы

Убийство произошло в здании образовательного учреждения
В Москве расследуют убийство охранника школы. Подозреваемая в убийстве женщина напала с ножом на мужчину в здании образовательного учреждения.
Трагедия произошла в праздничный день, 8 марта. Как пишет ТАСС, мужчина сам пригласил женщину в здание школы. Подробности случившегося агентство не приводит, однако известно, что охранник скончался на месте преступления.
В настоящее время женщина задержана по подозрению в убийстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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