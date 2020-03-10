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В Москве задержали женщину, зарезавшую охранника школы

12:45
  • вторник
  • 10 марта 2020

Убийство произошло в здании образовательного учреждения

В Москве расследуют убийство охранника школы. Подозреваемая в убийстве женщина напала с ножом на мужчину в здании образовательного учреждения.

Трагедия произошла в праздничный день, 8 марта. Как пишет ТАСС, мужчина сам пригласил женщину в здание школы. Подробности случившегося агентство не приводит, однако известно, что охранник скончался на месте преступления.

В настоящее время женщина задержана по подозрению в убийстве.

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