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На какой день проявляется коронавирус

13:12
  • вторник
  • 10 марта 2020

14-дневный карантин - это не бесполезное занятие

Американские ученые рассчитали, на какой день у человека проявляются симптомы коронавируса.

Среднее время инкубации нового коронавируса составляет 5,1 дня, в течение 11,5 дня симптомы проявляются у 97,5% заболевших.

В связи с этим двухнедельный карантин – не бесполезное занятие, говорится в исследовании Annals of Internal Medicine. Ранее существовали опасения, что период карантина в 14 дней для COVID-19 не достаточно длинный, и надо его продлить до 19 или 24 дней.

В большинстве случаев, человек передает коронавирус, когда у него проявляются первые симптомы заболевания, пишет РИА Новости. 

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