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В ЕР "несомненно поддержат" поправку об обнулении президентских сроков

14:08
  • вторник
  • 10 марта 2020

Ранее инициативу озвучила Валентина Терешкова

Госдума рассматривает во втором чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию страны, передает "ТВ Центр".
В Думе предложили обнулить президентские сроки. Онлайн

Депутаты одобрили изменения, предусматривающие ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению российских территорий и право экс-президентов быть пожизненными  сенаторами. А сейчас отправились на перерыв, чтобы обсудить предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков.

"Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства", - заявила Терешкова.

Лидер думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов уже заявил, что предложение Терешковой будет поддержано единороссами, когда оно будет оформлено.

"Через полчаса руководители фракции соберутся у председателя и обсудят озвученное предложение. Здесь же важно, что сказал председатель: непосредственно необходимо провести консультации и с президентом, и с лидерами фракции, но такая поправка, если она сейчас будет соответственно оформлена - а я думаю, что она будет оформлена - фракция "Единая Россия", несомненно, будет ее поддерживать", - заявил Неверов (цитата по РИА Новости).

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