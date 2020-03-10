В школах и детсадах Москвы заработал режим повышенной готовности

Всем детям на входе в учебное заведение в обязательном порядке измеряют температуру

В школах и детских садах Москвы из-за распространения коронавируса со вторника введён режим повышенной готовности. Об этом сообщается на сайте Департамента образования столицы.

Теперь всем детям на входе в учебное заведение в обязательном порядке измеряют температуру с помощью тепловизоров. Если показатели выше допустимых, вызывают родителей или медработника, передает "ТВ Центр".

А тех школьников, которые приехали из регионов с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, на две недели переводят на дистанционное обучение. В течение этого же времени к работе не допускают и преподавателей, которые прибыли из Китая, Кореи, Ирана, Франции, Германии и Испании, а также других стран, где инфекция сейчас наиболее распространена.

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