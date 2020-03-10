Собянин открыл Центр гибкой электроники в ТиНАО

Мэр назвал это большим событием в инновационной жизни Москвы

В Троицке открылся российский Центр гибкой электроники. Это первое в мире предприятие, где делают транзисторные матрицы, которые применяются для создания бытовых приборов, а также сложной медицинской техники. Новый центр посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

Таких технологий в России ещё не было. А теперь они ещё и производятся в нашей стране. В Троице открылся завод по производству гибких электронных систем. Благодаря им, практическая любая гнущаяся или изогнутая поверхность теперь может превратиться в информационный экран.

Для производства гибких сенсорных экранов требуются особенные условия. В этом помещении пятый уровень чистоты. То есть не более 29 частиц на квадратный метр. Стерильность выше, чем в операционной. Здесь также используется специальное желтое освещение, потому что большинство электронных элементов и химических реакций слишком чувствительны и попросту будут испорчены, если применять обычный свет.

Гибкая электроника - это уникальная технология. В ее основе - тонкоплёночная транзисторная матрица. Устройства можно сгибать и скручивать, потому что вместо кремниевых пластин используют пластиковую подложку. Кроме того, все девайсы становятся легче, дешевле и долговечней по сравнению с нынешними сенсорами. Широкое применение такие чипы найдут в первую очередь в мобильных гаджетах, а также в рекламных стендах и автомобильной промышленности.

"Есть несколько разных ниш, в которых будут востребованы соответствующие свойства. С одной стороны, это гибкость, с другой - тонкость. Вы можете, например, экран вмонтировать в фонфактор кредитной карты, что невозможно сделать с другими экранами", - сказал заместитель председателя правления "Роснано" Юрий Удальцов.

С появлением отдельного производства гибкой электроники Россия становится на путь освоения передовых технологий одновременно с мировыми лидерами в этой области, такими как Япония, США и Китай. На открытие современного завода побывал и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Поздравляю, коллеги, с открытием Центра гибкой электроники. Это большое событие не только в инновационной жизни Москвы, но и нашей страны. "ТехноСпарк" вообще является одним из лучших парков России. И сегодня мы запускаем первую очередь Российского центра гибкой электроники. Надеюсь, что мы на этом не остановимся и сегодня обсудим строительстве второй очереди этого производства. Помимо этого, здесь работают центры, производящие медицинское оборудование, робототехнику и целый ряд других инновационных производств", - заявил Собянин.

Завод по производству гибкой электроники основан на базе группы компаний "ТехноСпарк" - кампуса, который вырос за 6 лет. Это площадка, где не просто осваивают зарубежные технологии. Здесь создают передовые стартапы, которые в будущем планируется доводить до серийного производства и выводить на мировой рынок. Тут разработали гибкие солнечные батареи, которые можно вмонтировать сразу в кровельный материал, что становится прекрасной заменой громоздких кремниевых предшественников.

"Это солнечная батарея, я бы сказал, нового поколения. Они относятся к классу тонкопленочных солнечных батарей. Это позволяет их делать ультратонкими, ультралегкими и самое главное гибкими, что в совокупности этих характеристик позволяет их интегрировать в кровельный материал, который доставляется на объект в рулонах", - рассказал представитель компании Дмитрий Крахин.

По мнению экспертов, через 10 лет представить электронное устройство без гибкого экрана станет уже невозможно. Планируется, что через 2 года выпускать таких сенсоров на предприятии в Троицке будут выпускать порядка 70 миллионов в год.

Илья Данильцев, Михаил Федоров, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".

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