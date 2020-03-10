В Подмосковье задержали похитителей иконы Георгия Победоносца

Реликвию обнаружили в подвале дома грабителей

В подмосковном Раменском задержаны злоумышленники, которые в конце января похитили икону Георгия Победоносца из Благовещенского храма в селе Степановское. Реликвию обнаружили в подвале дома грабителей. Впрочем, во время расследования выяснилось, что на счету банды это уже не первая подобная кража.

Сотрудники главного управления уголовного розыска, полицейские Раменского и спецназ Росгвардии взяли штурмом частный дом в подмосковном селе Степановское. По оперативной информации, там скрывались трое похитителей икон.

"Повредив киот, они похитили икону с изображением Георгия Победоносца в полный рост. Злоумышленники положили похищенное на заднее сиденье автомобиля, в котором их ждал сообщник, после чего скрылись", - рассказала об ограблении официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Украв икону из Благовещенского храма в селе Степановское, воры вошли во вкус. По такой же схеме мужчины ограбили еще несколько церквей в Подмосковье и Нижегородской области.

Всего в тайниках в подвале дома одного из задержанных оперативники нашли 8 икон. Украденное мужчины отдавать не собирались. Все они оказались опытными рецидивистами.

Мужчин обвиняют по 158-й статье Уголовного кодекса – "Кража". Максимальное наказание по ней – до шести лет свободы. Всех похитителей взяли под стражу. А изъятые иконы полиция отправила на исследование. Только после экспертизы образы смогут вернуться в храмы.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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