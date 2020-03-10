Трамп отказался приезжать в Москву на День Победы

Кто будет представлять США - не сообщается

Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, подтверждение отказа пришло в Москву по дипломатическим каналам.

В Кремле пока не знают, на каком уровне будут представлены США на торжествах по случаю 9 мая. Об этом пишет "Интерфакс".

Ранее об отказе Дональда Трампа посещать Москву сообщила газета "Коммерсантъ". Об этом изданию рассказали два источника в российских госструктурах. Причины такого решения неизвестны. Тем не менее, Вашингтон заверил Москву, что США будут представлены на самом высоком уровне.

Российские власти традиционно приглашают на празднование Дня Победы иностранных лидеров. В этом году в Москву точно приедут Генсек ООН, президенты Франции, Сербии и лидеры ряда стран СНГ.

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