Москвички в декрете смогут получить новую профессию бесплатно

Такая возможность предусмотрена для посетителей центра "Моя карьера"

В центре занятости "Моя карьера" организованы занятия для женщин, которые находятся в декретном отпуске. Они могут бесплатно получить новые знания и новую профессию. В результате мама, выйдя на работу, сможет сделать карьерный рывок.

Выйти из декрета и сразу начать собственный бизнес. Мама двоих детей Наталья Бессонова делает первые шаги навстречу будущему. В московском центре "Моя карьера" она учится создавать собственные проекты. В прошлом Наталья - педагог по физической культуре. Но сегодня она готова учить не только детей, но и взрослых. Мечтает стать настоящим бизнес-тренером.

"На социальном проекте нам рассказывали о своем бизнесе, как он строится и почему он строится вот так. Этих знаний у меня раньше не было. Понимание того, как строится бизнес, у меня появилось. Базу, которую вот на тот момент я бы не могла получить. У меня был ребенок на руках, я не могла его нигде оставить. Здесь предоставили возможность это сделать", - рассказала Бессонова.

Пока мамы за партами, дети - в игровой комнате под наблюдением няни. Процесс обучения идет без отрыва от процесса воспитания своих малышей. Причем освоить новые профессии в центре "Моя карьера" могут не только женщины в декрете, но и с детьми дошкольного возраста. Профессиональное переобучение абсолютно бесплатное. А еще мамы получают стипендию. Обучение длится по несколько часов в день от двух недель до двух месяцев. И предполагает не только очную, но и дистанционную форму. В декрете женщина может освоить навыки секретаря, кондитера или медицинской сестры или овладеть такими модными и востребованными профессиями, как менеджер по рекламе или дизайнер интерьеров. Самые смелые развивают свой бизнес.

"Не всегда мама может работать полный рабочий день, поэтому наша задача определить ту форму работы, в которой ей будет удобно и зарабатывать деньги, и при этом воспитывать своих детей. Очень важно помочь маме в самоопределении профессиональном, потому что если большой перерыв в работе, и мама была долго в декрете, она пока не понимает, куда можно выйти на открытый рынок труда. Придя к нам в центр, наши специалисты, наши карьерные консультанты помогают женщине определить этот путь", - пояснила работу центра его директор Ирина Швец.

Свой путь профессиональной переподготовки только за последние полгода уже прошли 12 тысяч москвичек. Половина из них уже нашли для себя новую работу, где они могут совмещать и карьеру, и воспитание детей.

Елена Сахно, Валерий Белинский, Алексей Зотов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"