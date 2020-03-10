Ведро воды на квадратный метр: в Москве выпала треть месячной нормы осадков

Небольшие дожди возможны все дни до наступления выходных

С начала марта Москву заливает дождём. Во вторник столицу накрыл активный атмосферный фронт, который принес "полчища" облаков и сильные осадки. Они составили треть месячной нормы или - другими словами - одно ведро воды на один квадратный метр.

Согласно прогнозам, небольшие дожди возможны все дни до наступления выходных. При этом, если в среду днем в Москве ожидается 8-10 градусов тепла, то затем придёт небольшое похолодание: в четверг днем не выше 6-8 градусов тепла, в пятницу - плюс 4-9 градусов, а выходные днем ожидается плюс 2-7 градусов, в ночные часы - около 0 градусов.

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