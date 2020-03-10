ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве установили круглосуточное наблюдение за бобрами

15:26
  • вторник
  • 10 марта 2020

Акватория столицы стала чище, и бобры вернулись в город

Наблюдать за жизнью бобров теперь  можно круглосуточно и не выходя из дома. Система видеофиксации уже установлена у Бесединского моста. Данные передаются на сайт Мосэкомониторинга в режиме онлайн.

Фотоловушки скоро появятся и у других водоёмов, которые облюбовали эти грызуны, передает "ТВ Центр". Среди самых популярных - реки Яуза, Химка, Сетунь, а также нижнее течение Москвы-реки.

Дело в том, что акватория столицы стала чище, и бобры вернулись в город. Они кажутся  милыми и забавными, но если выйдут из-под контроля, могут стать источником проблем.

"В жизнедеятельности бобра есть опасность подтопления каких-то участков: если они вдруг положат какие-то деревья, начнут строить запруду на той же Яузе, то можно оперативно все предупредить, опять же не нарушая жизнь бобров, просто не допустить запруды на реке в городе", - сказал начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ города Москвы "Дирекция Мосприроды" Бурмистров Сергей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Бобёр
Бобёр
Бобры
Бобры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.