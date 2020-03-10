В Москве установили круглосуточное наблюдение за бобрами

Акватория столицы стала чище, и бобры вернулись в город

Наблюдать за жизнью бобров теперь можно круглосуточно и не выходя из дома. Система видеофиксации уже установлена у Бесединского моста. Данные передаются на сайт Мосэкомониторинга в режиме онлайн.

Фотоловушки скоро появятся и у других водоёмов, которые облюбовали эти грызуны, передает "ТВ Центр". Среди самых популярных - реки Яуза, Химка, Сетунь, а также нижнее течение Москвы-реки.

Дело в том, что акватория столицы стала чище, и бобры вернулись в город. Они кажутся милыми и забавными, но если выйдут из-под контроля, могут стать источником проблем.

"В жизнедеятельности бобра есть опасность подтопления каких-то участков: если они вдруг положат какие-то деревья, начнут строить запруду на той же Яузе, то можно оперативно все предупредить, опять же не нарушая жизнь бобров, просто не допустить запруды на реке в городе", - сказал начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ города Москвы "Дирекция Мосприроды" Бурмистров Сергей.

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