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Путин выскажется об идее досрочных выборов в Госдуму

13:37
  • вторник
  • 10 марта 2020

Заявление президента анонсировал Кремль

Кремль отреагировал на идею депутатов Госдумы провести досрочные выборы в парламент. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, ему пока "сказать нечего".

Тем не менее, в ближайшее время Владимир Путин сообщит о своем отношении к инициативе парламентариев, пообещал представитель Кремля. Слова Пескова приводит ТАСС.

Ранее во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму, если поправки в Конституцию вступят в силу по итогам голосования 22 апреля. По его мнению, выборы могли бы пройти 20 сентября. Инициативу поддержали в "Справедливой России", против высказали коммунисты.

В свою очередь, депутат от "Единой России" Александр Карелин сообщил, что внесет на рассмотрение поправку к законопроекту об изменениях в Конституции о досрочных выборах. Ее рассмотрят уже 10 марта.

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