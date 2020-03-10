Кравченко сообщила, что Артемьева ушла из сериала "Сваты"

Проект не перестает лихорадить

Актриса Людмила Артемьева, игравшая в сериале "Сваты" Ольгу Ковалеву, отказалась сниматься в седьмом сезоне.

Ее коллега по съемочному процессу Татьяна Кравченко, исполнительница роли Валентины Будько, предположила, что причина кроется в разногласиях с продюсерами сериала. Не исключено, что их поссорил денежный вопрос.

"Почему? Вроде, что-то там из-за денег. Может, запросила много? Не знаю…", - рассказала актриса изданию "Собеседник".

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" начались в 2017 году. Их приостановили после того, как киевские власти закрыли актеру Федору Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли. Съемки ситкома начались 28 января под Минском.

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