Видео последствий крупного пожара на юге Москвы

Чистоту воздуха в районе ЧП уже проверила мобильная лаборатория

Восемь гаражей сгорели утром на улице Борисовские пруды на юге города, передает "ТВ Центр".

Площадь пожара быстро увеличилась с 50 квадратных метров до 200. Как объяснили в МЧС, этому способствовала повышенная загруженность гаражных боксов. Во время тушения были слышны громкие хлопки. В итоге сгорели не только вещи. Машины также получили серьёзные повреждения. Пострадавших в результате ЧП нет. Чистоту воздуха в районе пожара уже проверила мобильная лаборатория. Вредные примеси не выявлены.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"