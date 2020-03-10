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Видео последствий крупного пожара на юге Москвы

15:03
  • вторник
  • 10 марта 2020

Чистоту воздуха в районе ЧП уже проверила мобильная лаборатория

Восемь гаражей сгорели утром на улице Борисовские пруды на юге города, передает "ТВ Центр".

Площадь пожара быстро увеличилась с 50 квадратных метров до 200. Как объяснили в МЧС, этому способствовала повышенная загруженность гаражных боксов. Во время тушения были слышны громкие хлопки. В итоге сгорели не только вещи. Машины также получили серьёзные повреждения. Пострадавших в результате ЧП нет. Чистоту воздуха в районе пожара уже проверила мобильная лаборатория. Вредные примеси не выявлены.

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Работа пожарных расчетов на месте возгорания в гаражах на юге столицы
Работа пожарных расчетов на месте возгорания в гаражах на юге столицы
Работа пожарных расчетов на месте возгорания в гаражах на юге столицы
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