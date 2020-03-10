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Опубликовано видео обысков у серийных грабителей в Москве

15:14
  • вторник
  • 10 марта 2020

Общая стоимость похищенного составила четыре миллиона рублей

Полиция арестовала участников преступных групп, которые занимались кражами из частных домов в московском регионе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Прибыли они из ближнего зарубежья. И занимались тем, что обворовывали коттеджи и таунхаусы. На счету  у них - 14 подобных преступлений, а общая стоимость похищенного составила четыре миллиона рублей.

В ходе обысков у подозреваемых были изъяты  ювелирные изделия, наручные часы, бытовая техника и мобильные телефоны. Также найден автомобиль, который, предположительно, использовался при совершении краж. Возбуждены уголовные дела.

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