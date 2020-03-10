Российские ученые нашли способ остановить старение

Человечеству помогут голые землекопы

Российские, немецкие и швейцарские ученые обнаружили в митохондриях животных специальный механизм, препятствующий старению.

Его обнаружили в митохондриях мышей, летучих мышей и голых землекопов. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of National Academy of Sciences.

Механизм препятствует производству АФК - активных форм кислорода, которые с возрастом растут и запускают процесс старения, связанный с с хроническим отравлением активными формами кислорода. АФК, производимые митохондриями, повреждают белки, липиды, вносят мутации в ДНК, объяснили ученые.

Специалисты полагают, что отрытый ими механизм деполяризации внутренней митохондриальной мембраны может некоторое время служить программой анти-старения – до тех пор, пока не начнется естественное, биологическое старение.

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