Жириновский предложил выбирать президента решением Госсовета

Об этой инициативе доложат Владимиру Путину

На заседании Госдумы во вторник, где обсуждаются поправки в Конституцию, прозвучала инициатива от руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Он предложил, чтобы главу государства назначал Госсовет – и в этот орган должны входить самые достойные люди страны, передает "ТВ Центр".

"Главой государства должен быть самый умный, волевой и решительный человек. Надо выбирать президента на заседании Государственного совета. И от Государственной думы будут представители, и от Совета Федерации, и от правительства, от науки, от общественности - человек 40-50. Собрать туда самых авторитетных людей, и они в течение нескольких часов изберут. Все уже будут знать, какой будет Госсовет и не будет этого авантюризма. Там не будут обсуждать кандидатуры парикмахера или медбрата из морга", - сказал Жириновский.

Обо всех инициативах, которые сегодня звучат в нижней палате парламента, докладывает президенту его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что в ближайшее время глава государства сообщит о своем отношении к поступающим от депутатов предложениям. В том числе и о досрочных выборах в Государственную думу.

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