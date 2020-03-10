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Путин лично приедет в Госдуму и выступит перед депутатами

14:44
  • вторник
  • 10 марта 2020

На Охотный ряд президент прибудет после 15:00

Госдума рассматривает во втором чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию страны.
Депутаты одобрили изменения, предусматривающие ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению российских территорий и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.
Путин высказался о президентских сроках в Конституции. Онлайн

Сенсацией стало предложение Валентины Терешковой о возможности для действующего главы государства участвовать в новых президентских выборах. После этого депутаты прервались на полтора часа. Вячеслав Володин отправился обсуждать по телефону идею Терешковой с Владимиром Путиным. 

После беседы с главой государства спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что президент 10 марта личной приедет в Думу. После 15:00 Владимир Путин выступит перед депутатами.

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