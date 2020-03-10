Участник Little Big женился в Петербурге (видео)

Его запустили в воздух на свадебной вечеринке

Музыкант из группы Little Big Антон Лиссов женился на фотографе Анжелике Ивановой. Возлюбленные расписались во дворце бракосочетания, после чего поехали в ресторан.

Алина Пязок, продюсер Little Big, опубликовала в сториз Instagram четыре видео. На двух из них Лиссов и Иванова заходят в зал регистрации под крики и аплодисменты гостей, которых заглушает торжественная музыка. Поздравить молодоженов пришло так много народу, что стульев хватило далеко не всем.

Невеста нарядилась в пышное платье с открытым корсетом. Жених надел черный костюм с бабочкой. Свой наряд он разнообразил малиновыми носками. Эта яркая деталь в одежде Лиссова хорошо заметна на двух других видео, где друзья с криками подбрасывают музыканта в ресторане. Они изо всех стараются сделать так, чтобы подлетающий в воздух участник Little Big смог достать рукой до потолка.

Ранее стало известно, что рейв-группа Little Big по какой-то причине перенесла премьеру своей песни для конкурса "Евровидение", который пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах.

Видео: музыкальный критик Сергей Соседов предрек успех Little Big на "Евровидении"

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