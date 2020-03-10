Собянин принял решение создать Оперативный штаб по вопросам экономики

Ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно

В столице появится Оперативный штаб по вопросам экономики. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, ближайшая задача штаба - организовать мониторинг ситуации на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку в поддержании финансовой стабильности.

Собянин отметил, что большое внимание будет уделено оказанию помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействие в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции.

"Кроме того, дано поручение провести комплексный анализ последствий снижения туристических потоков для отдельных отраслей и экономики города в целом", - подчеркнул мэр на своем персональном сайте.

Собянин добавил, что ситуация в экономике Москвы складывается относительно благополучно, однако глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Причинами для этого послужили распространение коронавируса, из-за которого снизились объемы международной торговли и туризма, а также падение цен на нефть и снижение курса рубля.

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