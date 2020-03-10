Путин приехал в Госдуму

Президент рассказывает депутатам о поправках в Основной закон

Владимир Путин прибыл в Госдуму, где выступает перед депутатами после предложения внести поправки в Конституции, касающиеся президентских сроков. Глава государства отметил, что поправки нужны и будут полезны для страны и общества, они направлены на укрепление суверенитета и традиций.

Во вторник Госдума рассматривает во втором чтении президентский законопроект о поправках в Основной закон страны. О приезде Путина в Госдуму ранее сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Во вторник парламентарии одобрили изменения, предусматривающие ограничения для высших должностных лиц, запрет на переговоры по отчуждению российских территорий и право экс-президентов быть пожизненными сенаторами.

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