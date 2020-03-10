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Антироссийскую истерию сравнили с распространением коронавируса

15:42
  • вторник
  • 10 марта 2020

Москва борется и с "антироссийскими бациллами", и с коронавирусом

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сравнил антироссийские настроения в Европе с распространением китайского коронавируса.

"Что касается антироссийских бацилл в европейском масштабе... Они как коронавирус распространяются очень сильно, и пока противоядие им найти очень сложно", - заявил он.

Россия будет бороться с такими настроениями в мире, равно как с вирусом COVID-19.

"Профессиональный разговор и наша искренняя попытка развернуть ситуацию в ОБСЕ в более конструктивное русло, найти те темы, которые объединяли бы нас, а не разъединяли, остается в повестке дня российской дипломатии", - отметил Лукашевич.  

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